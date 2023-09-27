На востоке Москвы в автомобиле нашли тела двух человек
- РИА Новости
«Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что скончавшихся через стекло машины увидел брат водителя, он и обратился в правоохранительные органы.
По факту происшествия проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.