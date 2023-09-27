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На востоке Москвы в автомобиле нашли тела двух человек

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Прокуратура Москвы сообщила, что тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке столицы.
На востоке Москвы в автомобиле нашли тела двух человек
  • РИА Новости

«Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что скончавшихся через стекло машины увидел брат водителя, он и обратился в правоохранительные органы.

По факту происшествия проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.

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