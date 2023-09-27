Нижний Тагил получил трамваи из отечественных комплектующих

Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Ростех») поставил Нижнему Тагилу (Свердловская область) 12 новых трамваев полностью из российских комплектующих.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Поставку осуществили в рамках контракта 2022 года.

«Они (вагоны. — RT) на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и её обзорность, а пассажиры — комфорт салона», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что столичная группа компаний «Терминальные Технологии» разработала новый бортовой компьютер для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, а также сетевой коммутатор.