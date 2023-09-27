Константинов заявил о планах Крыма восстановить подачу воды из Днепра
Об этом он рассказал РИА Новости.
Константинов подчеркнул, что решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища уже принято, хотя реализация проекта и намечена лишь по итогам спецоперации.
«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать», — указал он.
По его словам, для данного шага необходимо восстановить водозабор, насосные станции, а также провести необходимые гидротехнические работы.
«В перспективе мы и это планируем делать», — пояснил Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что в регионе нет рисков остаться без водоснабжения.