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Аксёнов заверил, что в Крыму нет рисков остаться без водоснабжения

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Рисков для прекращения водоснабжения крымчан после прекращения подачи воды Днепра по Северо-Крымскому каналу нет, может пострадать только сельское хозяйство, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов заверил, что в Крыму нет рисков остаться без водоснабжения
  • РИА Новости

«Что касается Северо-Крымского канала, мы жили без воды из него... Понимаем, что пострадает сельское хозяйство — это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов отметил, что на данный момент в республике используют артезианские источники для снабжения водой Симферополя.

Он добавил, что запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца.

По его словам, в настоящий момент часть воды постепенно разбирается на полив в новых регионах, где проходит канал, часть испаряется, а ещё часть дрейфует в Крым.

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