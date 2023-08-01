Аксёнов заверил, что в Крыму нет рисков остаться без водоснабжения
- РИА Новости
«Что касается Северо-Крымского канала, мы жили без воды из него... Понимаем, что пострадает сельское хозяйство — это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет», — цитирует его РИА Новости.
Аксёнов отметил, что на данный момент в республике используют артезианские источники для снабжения водой Симферополя.
Он добавил, что запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца.
По его словам, в настоящий момент часть воды постепенно разбирается на полив в новых регионах, где проходит канал, часть испаряется, а ещё часть дрейфует в Крым.