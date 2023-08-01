Аксёнов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца.

По его словам, её достаточно поступило из Каховского водохранилища в канал до разрушения Каховской ГЭС.

«Ещё есть вода в Cеверо-Крымском канале. Мы поставили заслонку на отток, чтобы вода обратно не ушла. Уровень воды в канале не сильно снизился по сравнению с тем, каким был ранее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент часть воды постепенно разбирается на полив в новых регионах, где проходит канал, часть испаряется, а ещё часть дрейфует в Крым.

«Этой воды хватит на ближайшие два с половиной — три месяца», — добавил он.

В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней.