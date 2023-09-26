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Челябинская прокуратура проверит данные о компоте с червями в центре образования

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Прокуратура Челябинска организовала проверку по факту сообщений СМИ о том, что ученикам образовательного центра №5 налили компот с червями.
Челябинская прокуратура проверит данные о компоте с червями в центре образования
  • Gettyimages.ru
  • © lisaaMC

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. 

Отмечается, что проводится проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся данной образовательной организации.

По итогам проверки, если будут выявлены нарушения законодательства, прокуратура примет меры реагирования.

Ранее Роспотребнадзор Башкирии начал проведение эпидемиологического расследования из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду города Белорецка.

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