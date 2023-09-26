Челябинская прокуратура проверит данные о компоте с червями в центре образования
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что проводится проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся данной образовательной организации.
По итогам проверки, если будут выявлены нарушения законодательства, прокуратура примет меры реагирования.
Ранее Роспотребнадзор Башкирии начал проведение эпидемиологического расследования из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду города Белорецка.