Развожаев назвал идиотизмом вывод севастопольцев из ДК во время тревоги
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«Запредельный идиотизм либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жёстко», — сказал губернатор.
Он обратился ко всем государственным и частным учреждениям Севастополя и напомнил, что во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на «своих» и «чужих».
«Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома или просто их где-то на улице застала сирена», — подчеркнул Развожаев.
25 сентября глава города сообщил, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым.