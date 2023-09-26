Узнать больше

Развожаев назвал идиотизмом вывод севастопольцев из ДК во время тревоги

Короткая ссылка
Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал идиотизмом или сознательным вредительством случай, который произошёл во Дворце культуры рыбаков, где охранник попросил прибывших в укрытие людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия.
Развожаев назвал идиотизмом вывод севастопольцев из ДК во время тревоги
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

«Запредельный идиотизм либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жёстко», — сказал губернатор.

Он обратился ко всем государственным и частным учреждениям Севастополя и напомнил, что во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на «своих» и «чужих».

«Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома или просто их где-то на улице застала сирена», — подчеркнул Развожаев.

25 сентября глава города сообщил, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить