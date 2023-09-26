Развожаев назвал идиотизмом вывод севастопольцев из ДК во время тревоги

Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал идиотизмом или сознательным вредительством случай, который произошёл во Дворце культуры рыбаков, где охранник попросил прибывших в укрытие людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия.

«Запредельный идиотизм либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жёстко», — сказал губернатор.

Он обратился ко всем государственным и частным учреждениям Севастополя и напомнил, что во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на «своих» и «чужих».

«Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома или просто их где-то на улице застала сирена», — подчеркнул Развожаев.

25 сентября глава города сообщил, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым.