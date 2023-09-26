Мэр Донецка назвал фейком данные о начале очного обучения в школах города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что появившаяся в соцсетях информация о начале обучения в школах города в очном формате не соответствует действительности.

«В социальных сетях появилась информация, что с 3 октября школы Донецка начинают обучение в очном формате. Данная информация не соответствует действительности. Школы Донецка продолжают свою работу в режиме, к которому приступили с 1 сентября», — написал он в своём Telegram.

При этом он отметил, что в ряде районов города обучение в школах ведётся как в очном, так и в дистанционном формате по заявлениям родителей, однако каких-либо новых изменений не вводилось.

«Доверяйте только проверенным источникам информации! Не верьте фейкам и возможным информационным вбросам со стороны украинских нацистов», — добавил мэр города.

Ранее здание школы в Донецке было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ.