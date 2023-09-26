Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Московской области.

Об этом информирует Главное управление МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на 34-м км трассы М-7.

По информации ведомства, маршрутка въехала в столб, так как водитель не справился с управлением.

Пострадали девять пассажиров, включая девятилетнюю девочку. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что двухлетняя девочка погибла в аварии, которая произошла в результате того, что пьяный мужчина «вылетел» на автомобиле с трассы Кудымкар — Гайны в Пермском крае.