В Пермском крае завели дело по факту ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка

В Пермском крае завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб двухлетний ребёнок.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Авария произошла в ночь на 21 сентября на дороге Кудымкар — Гайны. Водитель не справился с управлением, и авто улетело в кювет. В результате ДТП погибла двухлетняя дочь водителя», — заявили в ведомстве.

В машине также находились женщина и двое её маленьких детей, они получили травмы.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него не было водительских прав. После ДТП он сбежал, но был задержан.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.