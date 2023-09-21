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В Пермском крае завели дело по факту ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка

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В Пермском крае завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб двухлетний ребёнок.
В Пермском крае завели дело по факту ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Авария произошла в ночь на 21 сентября на дороге Кудымкар — Гайны. Водитель не справился с управлением, и авто улетело в кювет. В результате ДТП погибла двухлетняя дочь водителя», — заявили в ведомстве.

В машине также находились женщина и двое её маленьких детей, они получили травмы.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него не было водительских прав. После ДТП он сбежал, но был задержан.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.

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