В Челябинске ищут едва не сбившего велосипедистку водителя с ребёнком на коленях

В Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

«В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на поиск водителя. Идёт разбирательство, устанавливается личность нарушителя», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проводят после того, как одно из местных изданий опубликовало кадры, на которых видно, что мужчина посадил дочь на колени, при этом у его пассажира на коленях сидел второй ребёнок.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.