Узнать больше

В Челябинске ищут едва не сбившего велосипедистку водителя с ребёнком на коленях

Короткая ссылка
В Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.
В Челябинске ищут едва не сбившего велосипедистку водителя с ребёнком на коленях
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

«В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на поиск водителя. Идёт разбирательство, устанавливается личность нарушителя», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проводят после того, как одно из местных изданий опубликовало кадры, на которых видно, что мужчина посадил дочь на колени, при этом у его пассажира на коленях сидел второй ребёнок.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить