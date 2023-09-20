В Омске завели уголовное дело по факту ДТП со сбитым девятилетним ребёнком

В Омске завели уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на омскую полицию.

Так, несовершеннолетний подросток купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тыс. рублей. Водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия.

В ведомстве также отметили, что подросток оставил машину, спрятав государственные номера в багажный отсек.

«Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии объяснив свои действия состоянием шока», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ДТП, в котором сбили трёх школьников на велосипедах. Дорожное происшествие произошло 8 июля на 22-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово (Свердловская область).