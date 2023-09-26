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RT: у некоторых застрявших в салоне самолёта Сочи — Москва были приступы паники

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У некоторых пассажиров, застрявших в душном салоне самолёта из Сочи в Москву, начались приступы паники.
RT: у некоторых застрявших в салоне самолёта Сочи — Москва были приступы паники
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilii Binzari

Об этом RT рассказала одна из пассажирок. О задержке рейса она узнала из смс-рассылки по дороге в аэропорт. Перед тем как запустить пассажиров в салон, их сначала часа два держали в аэропорту.

«Пилот по громкой связи раза три говорил, что вот-вот сейчас полетим. Сначала были проблемы с багажным отсеком (что-то не закрывалось), потом ещё какие-то технические проблемы. В итоге часть людей потребовала, чтобы снова присоединили шлюз, и человек 20 ушли из самолёта», — добавила собеседница.

Ранее Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании Nordwind и соблюдение прав пассажиров.

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