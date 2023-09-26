Прокуратура следит за ситуацией с задержкой рейса Сочи — Москва

В аэропорту Сочи задерживается авиарейс компании «Северный ветер», следовавший в Москву, прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров.

«Сегодня, 26 сентября, в Международном аэропорту Сочи по техническим причинам задержан авиарейс компании «Северный ветер», следовавший по маршруту Сочи — Москва», — сообщило ведомство.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, отметили в ведомстве.

Одна из пассажирок ранее пожаловалась в соцсетях, что самолёт задержали на несколько часов, а люди жалуются на сильную духоту в салоне.