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Прокуратура следит за ситуацией с задержкой рейса Сочи — Москва

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В аэропорту Сочи задерживается авиарейс компании «Северный ветер», следовавший в Москву, прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров.
Прокуратура следит за ситуацией с задержкой рейса Сочи — Москва
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Сегодня, 26 сентября, в Международном аэропорту Сочи по техническим причинам задержан авиарейс компании «Северный ветер», следовавший по маршруту Сочи — Москва», — сообщило ведомство.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, отметили в ведомстве.

Одна из пассажирок ранее пожаловалась в соцсетях, что самолёт задержали на несколько часов, а люди жалуются на сильную духоту в салоне.

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