Прокуратура следит за ситуацией с задержкой рейса Сочи — Москва
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«Сегодня, 26 сентября, в Международном аэропорту Сочи по техническим причинам задержан авиарейс компании «Северный ветер», следовавший по маршруту Сочи — Москва», — сообщило ведомство.
По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, отметили в ведомстве.
Одна из пассажирок ранее пожаловалась в соцсетях, что самолёт задержали на несколько часов, а люди жалуются на сильную духоту в салоне.