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Иностранных провайдеров хостинга будут маркировать как нарушителей законов России

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Поисковые системы будут маркировать ряд иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законодательства России.
Иностранных провайдеров хостинга будут маркировать как нарушителей законов России
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

Об этом Роскомнадзор сообщает на своём сайте.

Как отмечается в заявлении, ведомство приняло решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований законодательства России.

В сообщении перечислены названия компаний, в отношении которых приняты данные меры.

20 сентября министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

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