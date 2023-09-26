Иностранных провайдеров хостинга будут маркировать как нарушителей законов России
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Об этом Роскомнадзор сообщает на своём сайте.
Как отмечается в заявлении, ведомство приняло решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований законодательства России.
В сообщении перечислены названия компаний, в отношении которых приняты данные меры.
20 сентября министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.