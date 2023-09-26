Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Российский президент Владимир Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге.

С соответствующим предложением в ходе встречи с главой государства выступил ректор Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Он отметил, что в лицее предлагают готовить молодёжь к государственной службе с юных лет.

При этом Комиссаров добавил, что «если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации».

«Хорошо. Давайте», — сказал глава государства.

Ранее в пресс-службе Минцифры RT рассказали о создании платформы «Государственные кадры» на «Гостехе», которая поможет в поиске кандидатов на работу.