В Свердловской области выявили более 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю

В Свердловской области за прошедшую неделю зафиксировали 39,2 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, из них 64% — дети. Общий показатель снизился на 6% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Наиболее частые случаи заболеваний, превышающие средний уровень по области в полтора раза, отмечены в Невьянске, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, Тугулыме, а также в посёлке Уральский.

Также в ходе прививочной кампании более 650 тыс. жителей вакцинировались от гриппа — это 15,2% от всего населения региона.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».