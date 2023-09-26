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В Свердловской области выявили более 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю

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В Свердловской области за прошедшую неделю зафиксировали 39,2 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, из них 64% — дети. Общий показатель снизился на 6% по сравнению с предыдущей неделей.
В Свердловской области выявили более 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Наиболее частые случаи заболеваний, превышающие средний уровень по области в полтора раза, отмечены в Невьянске, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, Тугулыме, а также в посёлке Уральский.

Также в ходе прививочной кампании более 650 тыс. жителей вакцинировались от гриппа — это 15,2% от всего населения региона.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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