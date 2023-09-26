В Свердловской области выявили более 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю
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Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Наиболее частые случаи заболеваний, превышающие средний уровень по области в полтора раза, отмечены в Невьянске, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, Тугулыме, а также в посёлке Уральский.
Также в ходе прививочной кампании более 650 тыс. жителей вакцинировались от гриппа — это 15,2% от всего населения региона.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».