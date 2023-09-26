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Более 1400 молодых семей Челябинской области получили соцвыплаты на жильё

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В Челябинской области более 1,4 тыс. молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий в течение трёх лет.
Более 1400 молодых семей Челябинской области получили соцвыплаты на жильё
  • Gettyimages.ru
  • © sobachka

Об этом сообщает URA.RU.

В 2022 году 465 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья, в 2021 году — 447 семей, в 2020-м — 495 семей, заявил председатель комитета по молодёжной политике, культуре и спорту заксобрания региона Михаил Видгоф.

«Таким образом, с 2020 по 2022 год выплаты получили больше 1,4 тыс. семей. Это очень хороший показатель и, конечно же, подспорье для семей», — заключил Видгоф, отметив, что программа продолжает действовать и в текущем году.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Ставрополя выплатили свыше 130 млн рублей с начала 2023 года.

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