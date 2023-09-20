Многодетным семьям Ставрополя выплатили более 130 млн рублей с начала года

Многодетным семьям Ставрополя выплатили свыше 130 млн рублей с начала 2023 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В 2022 году семьям было предоставлено 14 видов выплат из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«В этом году уже 1797 семей города получили ежемесячную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей на сумму 132,6 млн рублей», — сказал глава города Иван Ульянченко.

Ранее в Минсоцразвития Московской области сообщили, что с начала этого года региональные органы опеки нашли новые семьи почти для 2 тыс. детей-сирот.