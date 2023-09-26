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В России за неделю зафиксированы более 1,2 млн пациентов с гриппом и ОРВИ

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В России за прошедшую неделю зафиксировано более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России за неделю зафиксированы более 1,2 млн пациентов с гриппом и ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост числа пациентов связан с установлением холодной погоды на большей части территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах России», — подчеркнули в службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в текущем году в России на 30% ниже, чем в прошлом году.

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