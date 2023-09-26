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Тобольский суд обязал детсад выплатить семье погибшей девочки 4,5 млн рублей

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Тобольский детский сад выплатит родственникам погибшего ребёнка компенсацию в размере 4,5 млн рублей. Тело двухлетней девочки нашли на игровой площадке детского сада в сентябре 2022 года.
Тобольский суд обязал детсад выплатить семье погибшей девочки 4,5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как пишет «Тюменская область сегодня», в феврале текущего года Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

При этом учреждение также понесло ответственность за недобросовестную работу сотрудника.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.

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