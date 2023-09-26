Песков заявил, что Россия отпразднует годовщину присоединения новых регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно отпразднует первую годовщину вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в её состав.

«Это обязательно будет отмечаться», — заявил Песков.

При этом на вопрос об участии президента России Владимира Путина в таких мероприятиях он заявил, что график главы государства пока окончательно не сформирован.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.