Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны России
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распространённое видео с мероприятия.
Заседание проходило под председательством министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее командование украинских сил спецопераций вбросило фейк о якобы гибели Соколова после ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе.
22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе.