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Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны России

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Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Минобороны России.
Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны России
  • © Минобороны России

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распространённое видео с мероприятия. 

Заседание проходило под председательством министра обороны Сергея Шойгу. 

Ранее командование украинских сил спецопераций вбросило фейк о якобы гибели Соколова после ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе.

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