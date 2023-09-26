Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны России

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Минобороны России.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распространённое видео с мероприятия.

Заседание проходило под председательством министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее командование украинских сил спецопераций вбросило фейк о якобы гибели Соколова после ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе.