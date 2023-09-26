В ЯНАО возбудили дело по факту пропажи двух человек с затонувшего теплохода

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту возможной гибели двух человек — капитана и моториста теплохода «Авангард», затонувшего 23 сентября на реке Малая Обь. Их поиски продолжаются.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Теплоход «Авангард» с несамоходной баржей, гружённой строительными материалами, затонул в 40 км от села Мужи Шурышкарского района.

«В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести, их поиски продолжаются, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Проходят следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о нарушениях правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет выясняет обстоятельства затопления судна, которое произошло на Саратовском водохранилище вблизи Тольятти. Один мужчина пропал без вести, второй смог выбраться на берег.