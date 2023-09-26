Киберэксперт: есть альтернативные способы использования WhatsApp на старых Android

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android.

По словам собеседника RT, версия 5.0 для Android очень старая.

«Всё когда-то устаревает... Это очень трудоёмкая работа — поддерживать и то, и это (устаревшую и новую версии. — RT), чтобы это было одно приложение. Когда у вас одна версия поддерживается на всех Android, то это очень большой файл, и ещё надо, чтобы он работал на старой и новой версиях... Поэтому, естественно, что-то отключается или пропадает. Нельзя бесконечно поддерживать что-то старое», отметил киберэксперт.

Он также добавил, что владельцы Android смогут и дальше пользоваться мессенджером с помощью «альтернативных способов».

«Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp», — заключил Курочкин.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с версией Android ниже 5.0.