Губернатор заявил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram. Накануне Развожаев сообщил, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым. По его данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.