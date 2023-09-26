Губернатор заявил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
- globallookpress.com
- © Aleksander Lyskin
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram.
Накануне Развожаев сообщил, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым.
По его данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.
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