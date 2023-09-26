Большинство россиян поддерживают с начальством нейтрально-формальные отношения

Новое исследование показало, что большинство россиян (71%) поддерживают с начальством нейтрально-формальные отношения, а 17% — дружеские.

Ещё 10% респондентов признались, что общаются с руководителем в напряжённой атмосфере, а 2% — в откровенно враждебной. Это показало исследование, проведённое сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» совместно с сервисом автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», пишет газета «Известия».

Также 63% опрошенных заявили, что хорошие отношения с начальством никак не влияют на работу, 28% признались, что это даёт им некоторые привилегии (например, возможность уйти с работы пораньше или прийти попозже). Ещё 9% благодаря этому получают премию, а 4% — повышение.

Готовы уйти за своим руководителем на новое место работы 16%, даже при условии уменьшения зарплаты.

Среди тех, кто имеет плохие отношения с руководством, 52% стали себя хуже чувствовать из-за стресса, 44% хотят уволиться, 22% не получили повышения, а 20% приходится часто задерживаться на работе. При этом 8% отметили, что плохие отношения с начальством никак не влияют на их работу.

Ранее «Янтарный край» сообщал о новом исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, в котором лишь 27% жителей Калининградской области заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития.