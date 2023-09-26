Потолок рухнул на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге

Потолок обрушился на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что плиты упали на пострадавшую Кристину Кащееву прямо в её квартире, после чего она ненадолго потеряла сознание.

«Товарищи из МЧС удивились и спросили меня, как я сама вылезла из-под этого всего, потому что это была большая тяжесть», — сказала женщина.

Отмечается, что старинный дом стал разрушаться после того, как коммунальщики начали капитальный ремонт крыши.

Ранее ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске.

Также виадук рухнул на федеральную трассу на выезде из Владивостока.