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Потолок рухнул на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге

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Потолок обрушился на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что плиты упали на пострадавшую Кристину Кащееву прямо в её квартире, после чего она ненадолго потеряла сознание.

«Товарищи из МЧС удивились и спросили меня, как я сама вылезла из-под этого всего, потому что это была большая тяжесть», — сказала женщина.

Отмечается, что старинный дом стал разрушаться после того, как коммунальщики начали капитальный ремонт крыши. 

Ранее ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске.

Также виадук рухнул на федеральную трассу на выезде из Владивостока.

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