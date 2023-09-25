Конюхов первым в мире переплывёт Тихий океан на катамаране на солнечной энергии

Путешественник Фёдор Конюхов собирается совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии в 2023 году.

Об этом говорится на его официальном сайте.

Сообщается, что длина катамарана будет составлять 11 метров, его оборудуют электрическими моторами и солнечными модулями. Судно спроектировал британский дизайнер Фил Моррисон, который ранее уже проектировал лодки для Конюхова.

Путешественник будет вести видеодневник, а также проводить экологический мониторинг океана, каждый день отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.

25 марта сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд японцев от 1994 года по дальности полёта воздушного шара.