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Число погибших при взрыве у АЗС на окраине Махачкалы возросло до 36

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Число погибших в результате взрыва у автозаправочной станции на окраине Махачкалы возросло до 36.
Число погибших при взрыве у АЗС на окраине Махачкалы возросло до 36
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.

В сообщении говорится, что один из пострадавших, эвакуированный в московское медучреждение, умер в реанимации.

«Общее количество жертв ЧП выросло до 36», — приводятся слова руководителя пресс-службы Минздрава региона Зарины Агмадовой.

Ранее сообщалось, что врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы.

При этом уточнялось, что 11 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы.

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