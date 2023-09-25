Число погибших при взрыве у АЗС на окраине Махачкалы возросло до 36

Число погибших в результате взрыва у автозаправочной станции на окраине Махачкалы возросло до 36.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.

В сообщении говорится, что один из пострадавших, эвакуированный в московское медучреждение, умер в реанимации.

«Общее количество жертв ЧП выросло до 36», — приводятся слова руководителя пресс-службы Минздрава региона Зарины Агмадовой.

Ранее сообщалось, что врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы.

При этом уточнялось, что 11 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы.