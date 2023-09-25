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СК Свердловской области завёл дело после ДТП с 15 пострадавшими школьниками

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Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом на трассе Пермь — Екатеринбург, в котором пострадали 15 школьников.
СК Свердловской области завёл дело после ДТП с 15 пострадавшими школьниками
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации СК России по региону в Telegram-канале.

Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

На текущий момент следователи проводят допрос свидетелей аварии, а также выясняют точное число пострадавших и степень тяжести вреда здоровью, изучают документацию организации, перевозившей детей.

24 сентября сообщалось, что в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области пострадали 22 человека, из них 15 детей.

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