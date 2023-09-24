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В ДТП в Свердловской области пострадали 22 человека

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В ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области пострадали 22 человека, из них 15 детей.
В ДТП в Свердловской области пострадали 22 человека
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Минздрава региона.

Инцидент произошёл на 291-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. Одного ребёнка доставили в местную больницу с травмой головы. Также медики осмотрели остальных 14 детей, травм выявлено не было, от госпитализации они отказались.

«Взрослым оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались», — сообщили в Минздраве.

11 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, один человек пострадал.

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