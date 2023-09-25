Колокольцев принял участие в заседании Объединённой коллегии МВД России и Армении

Глава российского МВД Владимир Колокольцев принял участие в заседании Объединённой коллегии МВД Российской Федерации и Республики Армения.

Заседание состоялось под председательством главы МВД России и его армянского коллеги Ваге Казаряна.

Колокольцев рассказал, что криминогенная ситуация на территориях двух стран остаётся под контролем.

«В России количество противоправных деяний в отношении армянских граждан в минувшем году сократилось почти на 15%, в текущем — на 18%», — отметил он.

Министр рассказал, что сохраняется потребность к расширению двустороннего взаимодействия в текущих условиях. Он объяснил, что в первую очередь это обусловлено наличием таких криминальных вызовов, как международный терроризм, транснациональная и киберпреступность, нелегальная миграция, незаконный оборот наркотиков и оружия.

«При всех различиях оперативной обстановки в России и в Армении указанные виды противоправных посягательств представляют угрозу для обоих государств. Ключевые функции по её нейтрализации реализуются нашими ведомствами», — заявил Колокольцев.

Он рассказал, что в прошлом году и в первом полугодии 2023-го российской полицией обнаружено более 550 преступников, объявленных в розыск армянскими коллегами.

По итогам мероприятия Колокольцев и Казарян подписали решения Объединённой коллегии министерств внутренних дел России и Армении, а также план работы коллегии на очередной период.

Ранее сообщалось, что глава МВД России прибыл в Ереван с официальным визитом.