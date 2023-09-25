На побережье Калининградской области в ходе учения развернули «Бастионы»

Балтийский флот в ходе учения развернул на побережье Калининградской области ракетные комплексы «Бастион».

«По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания и заняли позиции на побережье Калининградской области», — сообщил флот.

Ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.

Ранее Балтфлот провёл учения по нанесению условных ударов по целям в Финском заливе крылатыми ракетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион».