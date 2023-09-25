На побережье Калининградской области в ходе учения развернули «Бастионы»
- РИА Новости
«По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания и заняли позиции на побережье Калининградской области», — сообщил флот.
Ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.
Ранее Балтфлот провёл учения по нанесению условных ударов по целям в Финском заливе крылатыми ракетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион».