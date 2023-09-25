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Музей обороны и блокады Ленинграда представят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

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На международной выставке-форуме «Россия», которая состоится 4 ноября 2023 года на ВДНХ, в числе проектов Санкт-Петербурга представят Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
Музей обороны и блокады Ленинграда представят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Музей активно развивается. Создан национальный музейно-научный кластер по изучению и сохранению документов. В 2021 году было образовано специальное научно-исследовательское подразделение «Институт истории обороны и блокады Ленинграда», где ведётся создание цифрового архива музея.

Открываются новые площадки, заключаются соглашения с другими регионами.

По словам директора музея Елены Лезик, на данный момент учреждение сформировало концепцию преобразования во всероссийский центр изучения обороны и блокады Ленинграда.

Ранее сообщалось, что «Парламентская газета» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда запустили совместный проект «Письма из Ленинграда».

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