Музей обороны и блокады Ленинграда представят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Музей активно развивается. Создан национальный музейно-научный кластер по изучению и сохранению документов. В 2021 году было образовано специальное научно-исследовательское подразделение «Институт истории обороны и блокады Ленинграда», где ведётся создание цифрового архива музея.
Открываются новые площадки, заключаются соглашения с другими регионами.
По словам директора музея Елены Лезик, на данный момент учреждение сформировало концепцию преобразования во всероссийский центр изучения обороны и блокады Ленинграда.
Ранее сообщалось, что «Парламентская газета» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда запустили совместный проект «Письма из Ленинграда».