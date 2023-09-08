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«Парламентская газета» запустила проект «Письма из Ленинграда»

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«Парламентская газета» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда запустили проект «Письма из Ленинграда».
«Парламентская газета» запустила проект «Письма из Ленинграда»
  • РИА Новости
  • © Израиль Озерский

Тексты будут публиковаться каждую неделю с 8 сентября до 27 января. Это реальные истории ленинградцев, основанные на сохранившихся письмах и документах.

«Хорошо известны дневники жителей блокадного Ленинграда, не раз изданные и опубликованные в СМИ. Самый известный пример — дневник Тани Савичевой, который иллюстрирует трагическую судьбу одной конкретной ленинградской семьи. Однако не существует масштабного проекта, который бы передавал атмосферу блокадных дней, переживаемых многими людьми разных возрастов и профессий: рабочими, учителями, врачами, школьниками, военными», — заявил главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников.

Со своей стороны, директор Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что проект позволяет подробнее рассказать о разных судьбах людей той эпохи.

«А наши музейные экспонаты, которые мы не можем в таком объёме разместить на проходящих выставках в музее, начинают жить своей самостоятельной жизнью», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятной плиты в честь жителей Севастополя, защищавших Ленинград во время блокады.

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