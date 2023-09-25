В администрации Воронежа введён масочный режим из-за роста ОРВИ
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«Речь идёт о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что масочный режим в воронежских школах пока вводить не собираются.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.