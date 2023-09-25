В администрации Воронежа введён масочный режим из-за роста ОРВИ

Власти ввели масочный режим на совещаниях в администрации Воронежа на фоне роста ОРВИ, сообщила представитель пресс-службы мэрии.

«Речь идёт о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что масочный режим в воронежских школах пока вводить не собираются.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.