Узнать больше

Депутат Фёдоров предложил освободить от налогообложения ряд арендодателей жилья

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить некоторые категории граждан от уплаты налога с дохода, полученного от сдачи жилых помещений. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат Фёдоров предложил освободить от налогообложения ряд арендодателей жилья
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что граждане, сдающие в аренду жилые помещения, обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц: 13% при проживании на территории России в течение 183 дней и более, 30% — если арендодатель находится в России менее 183 дней.

При этом, как он отметил, определённая льгота предусмотрена для арендодателей жилых помещений, имеющих официальный статус самозанятых. Данные категории лиц уплачивают налог в размере 4% от дохода при сдаче жилья физическим лицам, 6% — при сдаче жилья юридическим лицам, заметил парламентарий.

«В целях поддержки определённых категорий граждан прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения арендодателей в возрасте старше 70 лет, либо имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц, либо имеющих на иждивении ребёнка-инвалида, либо имеющих статус ветерана боевых действий, от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости (комнаты, квартиры либо дома)», — говорится в обращении.

Ранее в нижней палате парламента предложили ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить