Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в бюджете «Почты России»

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительству необходимо выработать правильную модель существования «Почты России», поскольку в данный момент в её бюджете продолжает расти «финансовая дыра».

Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Совфеда.

Матвиенко напомнила, что палата соглашалась на все предложения «Почты России». При этом в данный момент её финансовое положение «печальное», но никто не принимает мер по устранению проблемы, добавила она.

«Может быть, сделать всё-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Но невозможно, дыра в почте финансовая растёт и растёт — и никто не реагирует», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Политик добавила, что «Почту России» необходимо сохранить и не затягивать с решением её финансовых проблем.

В апреле правительственная комиссия одобрила законопроекты Минфина, которые разрешают тестировать интернет-продажу российского вина через «Почту России».