Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в бюджете «Почты России»
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Совфеда.
Матвиенко напомнила, что палата соглашалась на все предложения «Почты России». При этом в данный момент её финансовое положение «печальное», но никто не принимает мер по устранению проблемы, добавила она.
«Может быть, сделать всё-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Но невозможно, дыра в почте финансовая растёт и растёт — и никто не реагирует», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Политик добавила, что «Почту России» необходимо сохранить и не затягивать с решением её финансовых проблем.
В апреле правительственная комиссия одобрила законопроекты Минфина, которые разрешают тестировать интернет-продажу российского вина через «Почту России».