Правительственная комиссия одобрила эксперимент по продаже вина через «Почту России»

Правительственная комиссия одобрила законопроекты Минфина, которые разрешают тестировать интернет-продажу российского вина через «Почту России».

Об этом сообщили РБК в правительстве и в Министерстве финансов.

Как пишет издание, такое одобрение означает, что законодательные акты по эксперименту в сфере дистанционной продажи вина близки к внесению на рассмотрение в Госдуму.

Перед внесением в Госдуму документ рассмотрят на правительственном заседании, отметили в Минфине.

В феврале стало известно, что российский импорт вина в 2022 году вырос на 10% по сравнению с данными 2021 года.