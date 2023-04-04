Правительственная комиссия одобрила эксперимент по продаже вина через «Почту России»
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Об этом сообщили РБК в правительстве и в Министерстве финансов.
Как пишет издание, такое одобрение означает, что законодательные акты по эксперименту в сфере дистанционной продажи вина близки к внесению на рассмотрение в Госдуму.
Перед внесением в Госдуму документ рассмотрят на правительственном заседании, отметили в Минфине.
В феврале стало известно, что российский импорт вина в 2022 году вырос на 10% по сравнению с данными 2021 года.