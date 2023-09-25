Совфед вынесет Нарусовой предупреждение за визит в страну НАТО без согласования
- РИА Новости
«В её адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал он РИА Новости.
Тимченко подчеркнул, что катающаяся в страны Североатлантического альянса Нарусова обладает доступом к секретной информации. При этом путешествующая по другим странам сенатор не выполняла своих прямых обязанностей, пропустив из-за своей поездки в Ниццу два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля.
Сама же Нарусова в разговоре с агентством прокомментировала соответствующую информацию лишь кратким заявлением о том, что «фейки не комментирует». Что именно она назвала фейком — поездку или иные детали, — не уточняется.