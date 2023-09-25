На mos.ru добавили функцию оплаты городских услуг посредством СБП
- РИА Новости
Ранее оплачивать счета можно было только через единый платёжный документ или услуги Мосэнерго, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента.
Новая функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платёжного документа и счетов Мосэнерго. Воспользоваться ею смогут только зарегистрированные на портале mos.ru пользователи.
До 31 декабря 2023 года на сайте действует специальная акция: при новом способе оплаты банковская комиссия не будет взиматься.
Ранее сообщалось, что, по заявлению Минцифры России, портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.