На mos.ru добавили функцию оплаты городских услуг посредством СБП

В Департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что теперь у москвичей появилась возможность оплачивать счета за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). Для этого расширили функционал сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru.

Ранее оплачивать счета можно было только через единый платёжный документ или услуги Мосэнерго, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Новая функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платёжного документа и счетов Мосэнерго. Воспользоваться ею смогут только зарегистрированные на портале mos.ru пользователи.

До 31 декабря 2023 года на сайте действует специальная акция: при новом способе оплаты банковская комиссия не будет взиматься.

Ранее сообщалось, что, по заявлению Минцифры России, портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.