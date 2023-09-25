Мантуров: покупатель на завод Hyundai в Петербурге найден

Покупатель завода Hyundai в Санкт-Петербурге был найден, им станет отечественная компания, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai», — приводит ТАСС слова Мантурова в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».

По его словам, покупателем является российская компания, решение будет принято в ближайшее время.

В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.