Мантуров: покупатель на завод Hyundai в Петербурге найден
- РИА Новости
«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai», — приводит ТАСС слова Мантурова в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».
По его словам, покупателем является российская компания, решение будет принято в ближайшее время.
В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.