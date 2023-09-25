Методолог Мушта посоветовал старшеклассникам составить план подготовки к ЕГЭ

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта посоветовал ученикам 10—11-х классов как можно раньше определиться с выбором предметов по ЕГЭ и составить план для продуктивной подготовки к итоговым экзаменам.

Прежде всего, стоит обратить внимание на те предметы, которые даются лучше других, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».

Стоит проанализировать свою успеваемость, а в некоторых случаях — обратиться за советом к педагогам. Также следует выяснить, какие предметы нужны для поступления в желаемый вуз.

После выбора предмета для сдачи на ЕГЭ надо выбрать стратегию подготовки — в школе, с репетитором, в онлайн-школе или самоподготовку, отметил Мушта.

«Лучше всего делить подготовку на два года. Например, в 10-м классе готовиться к сдаче основных предметов — русского языка и математики. А в 11-м классе уделить особое внимание профильным предметам. Таким образом, нагрузка существенно снизится и в последнем учебном году основные предметы останется только повторять», — подытожил эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.