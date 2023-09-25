ТАСС: умер российский сейсмолог Андрей Никонов

Советский и российский сейсмолог доктор геолого-минералогических наук Андрей Никонов скончался в Москве на 92-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, Никонов участвовал в подготовке карты общего сейсмического районирования территории России, которую утвердили в 2019 году. Всего он подготовил свыше 800 научных работ.

Учёный имеет множество наград, в том числе медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».

Ранее сообщалось, что в Москве умер один из создателей советской термоядерной бомбы, учёный Григорий Клинишов.