МО России сообщило о перехвате БПЛА ВСУ над Курской областью
- РИА Новости
Отмечается, что целью БПЛА самолётого типа были объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.