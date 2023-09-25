МО России сообщило о перехвате БПЛА ВСУ над Курской областью

Около 10:30 российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что целью БПЛА самолётого типа были объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.