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МО России сообщило о перехвате БПЛА ВСУ над Курской областью

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Около 10:30 российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны России.
МО России сообщило о перехвате БПЛА ВСУ над Курской областью
  • РИА Новости

Отмечается, что целью БПЛА самолётого типа были объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.

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