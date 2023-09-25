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МО России сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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Российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
МО России сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородской областью
  • РИА Новости

Отмечается, что около 09:00 ВСУ пытались атаковать объект на территории России при помощи БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.

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