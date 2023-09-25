Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Курской области, ещё два уничтожены над территорией Брянской области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.