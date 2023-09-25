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Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники самолётного типа над Брянской и Курской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Курской области, ещё два уничтожены над территорией Брянской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.

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