Автоэксперт предупредил о возможных затратах при покупке электрокара с пробегом

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов выразил мнение, что на покупке подержанных электромобилей не получится сэкономить.

Очень часто у электрокаров с пробегом обнаруживаются проблемы с аккумуляторными батареями, поделился эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, услуга по замене батарей стоит недёшево.

«Поскольку индустрия ещё формируется, каждая станция может по-разному взять за работу — плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля», — отметил Рузанов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.