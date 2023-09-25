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Автоэксперт предупредил о возможных затратах при покупке электрокара с пробегом

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов выразил мнение, что на покупке подержанных электромобилей не получится сэкономить.
Автоэксперт предупредил о возможных затратах при покупке электрокара с пробегом
  • Gettyimages.ru

Очень часто у электрокаров с пробегом обнаруживаются проблемы с аккумуляторными батареями, поделился эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, услуга по замене батарей стоит недёшево.

«Поскольку индустрия ещё формируется, каждая станция может по-разному взять за работу — плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля», — отметил Рузанов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

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