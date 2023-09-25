Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Уразово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела посёлка Уразово со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что одна пострадавшая получила лёгкую контузию, а вторая — рассечение брови от осколков стекла.

Медицинскую помощь женщинам оказали на месте.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили хозпостройка и частное домовладение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью.